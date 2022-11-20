Характеристики товара
Описание
Изысканное садовое кресло. Строгие формы подлокотников и обрешетки спинки идеально подойдут для украшения уютного уголка сада или помещения. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 150 кг.
Материал: сосна
Вес: 9,38 кг
Высота: 89 см
Ширина: 57 см
Длина: 59 см
Упаковка (Д*Ш*В): 90x60x15 см
Упаковка (объем): 0,081 м3
Упаковка (вес): 10,64 кг
Площадь покраски: 2,39 м2
Высота сиденья: 42 см
Ширина сиденья: 55 см
Длина сиденья: 49 см
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Ширина570 мм
- Длина590 мм
- Вес9,38 кг
- Материал каркасадерево