Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина570 мм
- Высота850 мм
- Вес7,5 кг
- ОбивкаLaguna 795
- Каркасмассив березы
- Цветсиний, коричневый
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки
Кресло Лофт Бенедикт
Стул Прима 1
Стул Field пластик черный
Стул Аликанте зеленый винтаж + ножки черные 1 шт
Стул деревянный Camel white / light grey
Стул Tod beige / black
Стул Терра, черные ножки, велюр серый
Стул Мэт, серый
Стул Роза Диамант
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
Стол обеденный Креола
Стол обеденный Крозет
Стол пластиковый, синий
Стол обеденный Adel
Стол журнальный BUBBLE, тонированное стекло, чёрный
Стол Энлей 60 метрополитан грей, черный
Стол DSW D80
Стол обеденный Стеффи, стеклянная столешница
Стол раздвижной Аризона, бежевый
Стул Дижон горчичный бархат ножки под золото
Стул Сиолим графитовый / изумрудный / черный глянец
Стул лофт Дарк
Стул обеденный Olav оливковый x2
Стул обеденный Alba бежевый спинка экокожа
Стул Лори велюр синий
Стул-кресло Дарелл велюр серый
Стул Rendi серый, золотой
Стул Ингольф Ж, Натуральное дерево
Стул Hans темно-синий, черный