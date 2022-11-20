Характеристики товара
Описание
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 150 кг.
Вес: 6,03 кг
Высота: 77 см
Ширина: 62 см
Длина: 67 см
Упаковка (Д*Ш*В): 67х59х12 см
Упаковка (объем): 0.047 м3
Упаковка (вес): 6,22 кг
Площадь покраски: 1,74 м2
Высота сиденья: 35 см
Ширина сиденья: 54 см
Длина сиденья: 43 см
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья350 мм
- Ширина620 мм
- Длина670 мм
- Вес6,03 кг
- Материал каркасадерево