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Кресло Ньюпорт

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Предыдущий товар в категории Кресло Майами Адирондак
Кресло Майами Адирондак
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Кресло Майами Адирондак

Характеристики товара

Описание

Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 150 кг.

Вес: 6,03 кг
Высота: 77 см
Ширина: 62 см
Длина: 67 см
Упаковка (Д*Ш*В): 67х59х12 см
Упаковка (объем): 0.047 м3
Упаковка (вес): 6,22 кг
Площадь покраски: 1,74 м2
Высота сиденья: 35 см
Ширина сиденья: 54 см
Длина сиденья: 43 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья350 мм
  • Ширина620 мм
  • Длина670 мм
  • Вес6,03 кг
  • Материал каркасадерево

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