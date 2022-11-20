Кресло OSCAR, оранжевый

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Йорк 950, раздвижной, овальный, крем с патиной
Стол Йорк 950, раздвижной, овальный, крем с патиной
Следующий Кресло OSCAR, серый
Стол Йорк 950, раздвижной, овальный, крем с патиной

Характеристики товара

Описание

Мягкое кресло Oscar — необычное дизайнерское решение для интерьера. Плавные линии сидения, спинки и подлокотников придают креслу элегантности. Обивка кресла выполнена из качественной прессованной кожи трендовых оттенков.

Устойчивые ножки кресла закреплены на крестовине, а сама конструкция снабжена поворотным механизмом. Это стильное кресло серии Oscar подойдет как для рабочего интерьера кабинетов руководителей и переговорных зон, так и для домашней обстановки гостиной или обеденной зоны.

(подушка в комплект не входит)

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина860 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьякожа
  • Максимальная нагрузка200 кг

С этим товаром покупают

Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками СеребристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99034
14 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый

В наличии 100 шт.
Стул Старт СофтНастоящее фото товара Стул Старт Софт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
10

Стул Старт Софт

Настоящее фото товара Светильник на штанге Berlin нижний, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
5

Светильник на штанге Berlin нижний

Настоящее фото товара Слэб Ангара, произведённого компанией ChiedoCover
от20 900
8

Слэб Ангара

Настоящее фото товара Стул Джексон трансильвания, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
15

Стул Джексон трансильвания, темный орех

Кровать Финна, Velvet StoneНастоящее фото товара Кровать Финна, Velvet Stone, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
6

Кровать Финна, Velvet Stone

Другие товары из раздела

Стул Safir, велюр светло-серыйНастоящее фото товара Стул Safir, велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
96Хит

Стул Safir, велюр светло-серый

Стул Safir, велюр тёмно-серыйНастоящее фото товара Стул Safir, велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
5

Стул Safir, велюр тёмно-серый

Стол Лидер 3Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8908
5 290 ₽
93Хит

Стол Лидер 3

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
11

Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный

В наличии 6 шт.
Стол Симбиоз №21Настоящее фото товара Стол Симбиоз №21, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
100Хит

Стол Симбиоз №21

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2909
4 690 ₽
5

Стол Лидер 2, орех, каркас - золото