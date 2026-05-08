Характеристики товара
Описание
Кресло Морган Стил - современная модель для кафе и офисов.
Подходит для: зоны ожидания, кафе, переговорные.
Преимущества:
- стильный внешний вид
- удобная посадка
- универсальность
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина520 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
- Каркасметалл по RAL
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет