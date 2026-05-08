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Настоящее фото товара Кресло Морган Стил, велюр Велютто 24, металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Морган Стил, велюр Велютто 24, металл черный муар
6 оценок
16 690
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Кресло Морган Стил, велюр Велютто 24, металл черный муар - фото 1Кресло Морган Стил, велюр Велютто 24, металл черный муар - фото 2Кресло Морган Стил, велюр Велютто 24, металл черный муар - фото 3Кресло Морган Стил, велюр Велютто 24, металл черный муар - фото 4Кресло Морган Стил, велюр Велютто 24, металл черный муар - фото 5Кресло Морган Стил, велюр Велютто 24, металл черный муар - фото 6Кресло Морган Стил, велюр Велютто 24, металл черный муар - фото 7Кресло Морган Стил, велюр Велютто 24, металл черный муар - фото 8Видеообзор: Кресло Morgan Steel - видео 9
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Реальное изображение товара 1 Кресло Морган Стил, велюр Велютто 24, металл черный муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло Морган Стил, велюр Велютто 24, металл черный муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Кресло Морган Стил, велюр Велютто 24, металл черный муар производства ChiedoCover
Хит

Кресло Морган Стил, велюр Велютто 24, металл черный муар

Артикул: CH-053-344
6 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Морган Стил - современная модель для кафе и офисов.

Подходит для: зоны ожидания, кафе, переговорные.

Преимущества:

- стильный внешний вид
- удобная посадка
- универсальность

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Каркасметалл по RAL

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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