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Parlament Кожа Черный

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President Кожа Черный

Характеристики товара

Описание

Подлокотники - полированный алюминий с мягкими накладками из натуральной кожи

Подголовник - да

Поясничная поддержка - да

Механизм качания - механизм качания с асинхронным отклонением сидения и спинки в соотношении 1:3, а также фиксацией кресла в нескольких положениях.

Крестовина - полированный алюминий

Газ патрон - да

Ролики - для паркета. Диаметр штока 11 мм

Каркас - немонолитный

Материал обивки - рабочая поверхность кресла выполнена из натуральной кожи Люкс

Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 25-40 кг/куб.м

Тип - для руководителя

Цвет - черный

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.

Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 25,4кг
Объем: 0,21м3

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Основные характеристики

  • Вес26 кг
  • Допустимая нагрузка250
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3

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