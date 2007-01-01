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Настоящее фото товара Parlament Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Parlament Кожа Черный
47 оценок
65 480
Товар в корзине. Перейти
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Parlament Кожа Черный

Артикул: CH-022-059
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес22.04 кг
  • Допустимая нагрузка250
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - полированный алюминий с мягкими накладками из натуральной кожи

Подголовник - да

Поясничная поддержка - да

Механизм качания - механизм качания с асинхронным отклонением сидения и спинки в соотношении 1:3, а также фиксацией кресла в нескольких положениях.

Крестовина - полированный алюминий

Газ патрон - да

Ролики - для паркета. Диаметр штока 11 мм

Каркас - немонолитный

Материал обивки - рабочая поверхность кресла выполнена из натуральной кожи Люкс

Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 25-40 кг/куб.м

Тип - для руководителя

Цвет - черный

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.

Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 25,4кг
Объем: 0,21м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес22.04 кг
  • Допустимая нагрузка250
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивканатуральная кожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки340 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки25.40 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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