Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина390 мм
- Высота830/1040 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья590/800 мм
- Обивкаэкокожа
- Каркасмонолитный металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
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