Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина390 мм
- Высота830/1040 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья590 мм
- Вес6.5 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
- Обивкаэкокожа
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки440 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Вес упаковки7 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет