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Настоящее фото товара Стул барный Cooper Экокожа Кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Cooper Экокожа Кремовый
11 оценок
7 560
Товар в корзине. Перейти
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Стул барный Cooper Экокожа Кремовый

Артикул: CH-052-445
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота830/1040 мм
  • Ширина сиденья390 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота830/1040 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья590 мм
  • Вес6.5 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки7 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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