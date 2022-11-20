Кресло Copenhagen, сиреневый

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло Copenhagen, сиреневый

4.9
40 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло Loa, белый
Кресло Loa, белый
Следующий Кресло Verdi, серый/ золотистые ножки
Кресло Verdi, серый/ золотистые ножки

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветсиреневый
  • Высота770 мм
  • Длина1100 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Глубина900 мм
  • Материал сиденьявелюр

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол для стола 02, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
12

Чехол для стола 02

Чехол для стола 06Настоящее фото товара Чехол для стола 06, произведённого компанией ChiedoCover
1 560
Оптовая цена
8

Чехол для стола 06

Настоящее фото товара Чехол для стола 08, произведённого компанией ChiedoCover
1 640
Оптовая цена
13

Чехол для стола 08

Настоящее фото товара Чехол для стола 21 праздничный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена
9

Чехол для стола 21 праздничный, золотой

Настоящее фото товара Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
5

Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
Оптовая цена
11

Чехол для стола 05, фиолетовый

Чехол для стола 01, 1500х800, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
15

Чехол для стола 01, 1500х800, белый

Другие товары из раздела

Стол журнальный MeshНастоящее фото товара Стол журнальный Mesh, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
6

Стол журнальный Mesh

Настоящее фото товара Столик интерьерный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
7

Столик интерьерный

Настоящее фото товара Столик журанальный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Столик журанальный

Настоящее фото товара Столик интерьерный Арт Деко, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
15

Столик интерьерный Арт Деко

Настоящее фото товара Столик кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
14

Столик кофейный

Стул Solar, красныйНастоящее фото товара Стул Solar, красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 2906
6 690 ₽Оптовая цена
13

Стул Solar, красный

Стул Solar, серыйНастоящее фото товара Стул Solar, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 2906
6 690 ₽Оптовая цена
14

Стул Solar, серый