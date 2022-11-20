Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина600 мм
- Длина570 мм
- Вес7.4 кг
- Размер упаковки2шт/1кор см
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стол обеденный Шанель
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Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
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