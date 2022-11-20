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Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - фото 1Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - фото 2Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - фото 3Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - фото 4Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - фото 5Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - фото 6

Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые

15 оценок
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Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки
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Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес9,1 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый

Популярные варианты обивки

Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - обивка в цвете 0909
Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - обивка в цвете LilacLilac
Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - обивка в цвете CreamCream
Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - обивка в цвете 666666
Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - обивка в цвете 0404
Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - обивка в цвете ecruecru
Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - обивка в цвете 1414
Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - обивка в цвете 88
Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - обивка в цвете 4141
Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - обивка в цвете 2626
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Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые — выполненные заказы

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