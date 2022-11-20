Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Глубина620 мм
- Вес9,1 кг
- Материал сиденьявелюр
- Цветзеленый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Кресло руководителя TopChairs Ultra, черное
Стул КАБРИОЛЬ 15
Чехол для стола 05, бежевый
Стол ЛИРА-3, 1700x1000
Стол ЛИРА-3, 2000/2500x1000
Стол ЛИРА-3, 1600x900
Стол ЛИРА-3, 1500x900
Стол ЛИРА-3, 1400x900