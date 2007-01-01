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Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые
98 оценок
6 69021
8 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - фото 1Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - фото 2Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - фото 3Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - фото 4Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - фото 5Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - фото 6Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - фото 7Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые - фото 8
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Реальное изображение товара 1 Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые производства ChiedoCover
+88Реальное изображение товара 7 Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые

Артикул: CH-018-802
98 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес9,1 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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