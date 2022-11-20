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Кресло Bordo, розовый

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Характеристики товара

Описание

Элегантное легкое кресло Bordo изготовлено из деревянного бруса. В составе каркаса также фанера и прокладочный картон. Для комфортной упругости использованы резинотканевые ремни — на спинке и сидении. В обивке сиденья несколько слоев пенополиуретана различных толщин и марок, холлофайбер и синтепон. Средний комфортный уровень мягкости. Опоры из натурального дерева - бук. Они покрыты лаком или черной эмалью. Выглядят эстетично, обеспечивают устойчивость кресла.

Габаритные размеры: 740х800х820 мм

Размер сиденья: 550х570 мм

Высота ножек: 210-250 мм

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина740 мм
  • Глубина820 мм
  • Ширина сиденья570 мм
  • Глубина сиденья550 мм
  • Материалткань, бук, дерево
  • Цветрозовый, серый

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