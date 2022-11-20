Характеристики товара
Описание
Элегантное легкое кресло Bordo изготовлено из деревянного бруса. В составе каркаса также фанера и прокладочный картон. Для комфортной упругости использованы резинотканевые ремни — на спинке и сидении. В обивке сиденья несколько слоев пенополиуретана различных толщин и марок, холлофайбер и синтепон. Средний комфортный уровень мягкости. Опоры из натурального дерева - бук. Они покрыты лаком или черной эмалью. Выглядят эстетично, обеспечивают устойчивость кресла.
Габаритные размеры: 740х800х820 мм
Размер сиденья: 550х570 мм
Высота ножек: 210-250 мм
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина740 мм
- Глубина820 мм
- Ширина сиденья570 мм
- Глубина сиденья550 мм
- Материалткань, бук, дерево
- Цветрозовый, серый