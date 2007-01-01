Характеристики товара
Описание
Кресло Bellucci — органичное сочетание каркаса из вяза и сиденья из ротанга. Ажурное плетение из ротанга придает креслу изящный внешний вид. Воздушная конструкция делает его идеальным для отдыха как в небольших помещениях, так и в просторных гостиных, лаудж-зонах. Можете использовать его за обеденным столом, в спальне, на закрытом балконе, веранде.
Натуральные материалы смотрятся одновременно естественно и роскошно. Подчеркнут в интерьере непринужденность, стремление к экологичности. Широкая спинка, изящные подлокотники позаботятся о вашем комфорте. Кресло Bellucci станет безмятежной точкой релакса и объектом вневременного дизайна.
Материал каркаса и ножек - массив вяза, материал сиденья и спинки - натуральный ротанг. Не рекомендуется использование на открытом воздухе и контакт с водой.
Размер упаковки: 72,5х78х75 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина715 мм
- Глубина760 мм
- Высота720 мм
- Ширина сиденья605 мм
- Глубина сиденья475 мм
- Высота до сиденья380 мм
- Вес8.5 кг
- Материалдерево
- Материал сиденьяротанг
- Цветбежевый
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки725 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки750 мм
- Объём упаковки0.42 м3
- Изделия стопируютсяНет