Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - массив вяза, материал ножек - массив вяза, Материал сиденья - ротанг.
Размер упаковки: 72,5х78х75 см.
Основные характеристики
- Ширина715 мм
- Глубина760 мм
- Высота720 мм
- Ширина сиденья605 мм
- Глубина сиденья475 мм
- Высота до сиденья380 мм
- Вес8.5 кг
- Материалдерево
- Материал сиденьяротанг
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки725 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки750 мм
- Объём упаковки0.42 м3