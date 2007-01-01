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Настоящее фото товара Кресло Bellucci, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Bellucci
90 оценок
27 990
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Bellucci

Артикул: CH-050-220
90 оценок
Основные характеристики
  • Ширина715 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота720 мм
  • Ширина сиденья605 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Bellucci — органичное сочетание каркаса из вяза и сиденья из ротанга. Ажурное плетение из ротанга придает креслу изящный внешний вид. Воздушная конструкция делает его идеальным для отдыха как в небольших помещениях, так и в просторных гостиных, лаудж-зонах. Можете использовать его за обеденным столом, в спальне, на закрытом балконе, веранде.
Натуральные материалы смотрятся одновременно естественно и роскошно. Подчеркнут в интерьере непринужденность, стремление к экологичности. Широкая спинка, изящные подлокотники позаботятся о вашем комфорте. Кресло Bellucci станет безмятежной точкой релакса и объектом вневременного дизайна.
Материал каркаса и ножек - массив вяза, материал сиденья и спинки - натуральный ротанг. Не рекомендуется использование на открытом воздухе и контакт с водой.
Размер упаковки: 72,5х78х75 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина715 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота720 мм
  • Ширина сиденья605 мм
  • Глубина сиденья475 мм
  • Высота до сиденья380 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материалдерево
  • Материал сиденьяротанг
  • Цветбежевый
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки725 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки750 мм
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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