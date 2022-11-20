Товар в корзине. Перейти
Кресло Bellucci - фото 1Кресло Bellucci - фото 2Кресло Bellucci - фото 3Кресло Bellucci - фото 4Кресло Bellucci - фото 5Кресло Bellucci - фото 6Кресло Bellucci - фото 7Кресло Bellucci - фото 8Кресло Bellucci - фото 9

Кресло Bellucci

Артикул: CH-050-220
8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Baltimore
Стул Baltimore
Следующий Стул Saloon
Стул Baltimore

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив вяза, материал ножек - массив вяза, Материал сиденья - ротанг.

Размер упаковки: 72,5х78х75 см.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина715 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота720 мм
  • Ширина сиденья605 мм
  • Глубина сиденья475 мм
  • Высота до сиденья380 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материалдерево
  • Материал сиденьяротанг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки725 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки750 мм
  • Объём упаковки0.42 м3

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Лора, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
3

Кресло Лора

Настоящее фото товара Кресло Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
15

Кресло Венеция

Настоящее фото товара Стул HANNA, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
17

Стул HANNA, белый

Кресло Ральф сероеНастоящее фото товара Кресло Ральф серое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло Ральф серое

В наличии 10 шт.
Стул Texas экокожа, серыйНастоящее фото товара Стул Texas экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99051
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Texas экокожа, серый

В наличии 208 шт.
Стул Диана велюр серый, ножки белыеНастоящее фото товара Стул Диана велюр серый, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49040
13 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Диана велюр серый, ножки белые

В наличии 3 шт.
Кресло LIBRA SOFT белоеНастоящее фото товара Кресло LIBRA SOFT белое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99051
17 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло LIBRA SOFT белое

В наличии 31 шт.
Стул ДэгниНастоящее фото товара Стул Дэгни, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
4

Стул Дэгни

Стул Дэгни ГрэйсНастоящее фото товара Стул Дэгни Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
15

Стул Дэгни Грэйс

Стул МирэллаНастоящее фото товара Стул Мирэлла, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
3

Стул Мирэлла

С этим товаром покупают
Стул Азия 25ммНастоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69026
2 280 ₽
12

Стул Азия 25мм

Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, микровельветНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, микровельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2907
4 590 ₽
25

Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, микровельвет

Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЧерныйНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29015
4 990 ₽
28

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74024
2 280 ₽
20

Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя

Стул Кроссбэк, черно-красная патинаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, черно-красная патина, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7904
5 990 ₽
24

Стул Кроссбэк, черно-красная патина

Стул Диамант пластиковый, белыйНастоящее фото товара Стул Диамант пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39013
4 990 ₽Оптовая цена
4

Стул Диамант пластиковый, белый

В наличии 190 шт.
Стул обеденный Batista, серыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
8

Стул обеденный Batista, серый

В наличии 57 шт.
Другие товары из разделастулья для общепита
Кресло пластиковое Cross XL, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Cross XL, черный

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
4

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

Стул пластиковый Cross, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
7

Стул пластиковый Cross, белый

Стул Olys, велюр серыйНастоящее фото товара Стул Olys, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
9

Стул Olys, велюр серый