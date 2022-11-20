Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, тортора

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Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, тортора

4.1
6 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, красный
Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, красный
Следующий Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, антрацит
Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, антрацит

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина510 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес4,8 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота830 мм

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