Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, тортора
6 990 ₽
Стул Хит 25мм
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Комплект подушек для стула
Стул Fabio, белый ПУ, дер. ножки
Стол квадратный Ostby синий
Банкетка Классика 4 ДК
Банкетка Классика 4/1 ДК
Банкетка Классика 4/2 ДК
Банкетка Классика 1 ДК
Банкетка Классика 1/1
Кресло пластиковое Classic, белый
Стул пластиковый шоколад
Стул пластиковый Cool, зеленый
Стул пластиковый Cool, красный
Стул пластиковый Cool, антрацит
Стул пластиковый Cool, фиолетовый
Стул уличный Фотон