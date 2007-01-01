Садовые стулья

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул уличный Фотон, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
2 690 ₽2 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул уличный Фотон
Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Хит
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Борно
Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Борно серый
Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Борно зеленый
Настоящее фото товара Стул Борно черный, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Борно черный
Настоящее фото товара Стул Борно синий, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Борно синий
Настоящее фото товара Стул Борно белый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Борно белый
Настоящее фото товара Стул Борно красный, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Борно красный
Настоящее фото товара Стул Harmony капучино, произведённого компанией ChiedoCover
5 100 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Harmony капучино
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Harmony черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 100 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Harmony черный
Настоящее фото товара Стул Harmony, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Harmony
Настоящее фото товара Стул складной Sundays Tiger, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул складной Sundays Tiger
Настоящее фото товара Стул Filippa, произведённого компанией ChiedoCover
14 110 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Filippa
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Olga, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 250 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул с подлокотниками Olga, с подушкой
Настоящее фото товара Стул без подлокотников Olga, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 230 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул без подлокотников Olga, с подушкой
Настоящее фото товара Стул Harmony Armchair, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Harmony Armchair
Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
690 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло пластиковое детское Ariel, лайм
Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, красное, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
690 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло пластиковое детское Ariel, красное
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, синее, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
690 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло пластиковое детское Ariel, синее
Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, фиолетовое, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
690 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло пластиковое детское Ariel, фиолетовое
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло пластиковое Artemis, белый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло пластиковое Artemis, черный
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло пластиковое Artemis, коричневый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло пластиковое Artemis, темно-серый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Artemis XL, черный
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло пластиковое Artemis XL, белый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло пластиковое Artemis XL, бежевый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Toby белый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
3 490 ₽4 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый Toby белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bee, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Bee, белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Луч, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул пластиковый Луч, белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Луч, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул пластиковый Луч, бордо
Настоящее фото товара Стул пластиковый Луч, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул пластиковый Луч, красный
Настоящее фото товара Стул пластиковый Рекс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый Рекс, белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Рекс, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул пластиковый Рекс, бордо
Настоящее фото товара Стул пластиковый Рекс, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый Рекс, зеленый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Рекс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Рекс, красный
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bo, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый Bo, черный
Настоящее фото товара Стул пластиковый складной Capri, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый складной Capri, антрацит
Настоящее фото товара Стул пластиковый GS 1060, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый GS 1060
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, светло-серый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, лен, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, лен
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, красный
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, тортора

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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