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Стул пластиковый Bandi adamantine, антрацит - фото 1Стул пластиковый Bandi adamantine, антрацит - фото 2

Стул пластиковый Bandi adamantine, антрацит

Артикул: CH-067-247
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул выполнен из стеклопластика, который является легким, долговечным и нетоксичным сырьем. Материал равномерно окрашен нетоксичными пигментами, не выцветает под воздействием УФ-лучей. Устойчивая конструкция, нескользящие накладки на ножках. Матовая структура и цвет. Возможность штабелирования. Изделие пригодно для вторичной переработки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветантрацит
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки1025 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.44 м3

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