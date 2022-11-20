Товар в корзине. Перейти
Стул Шамбери, тёмно-серый велюр - фото 1Стул Шамбери, тёмно-серый велюр - фото 2Стул Шамбери, тёмно-серый велюр - фото 3

Стул Шамбери, тёмно-серый велюр

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Шамбери, черная экокожа
Стул Шамбери, черная экокожа
Следующий Стул Шилин, коричневая экокожа
Стул Шамбери, черная экокожа

Характеристики товара

Описание

Интерьерный дизайнерский cтул Шамбери

Материал сиденья: Велюр

Материал каркаса: Дерево Бук

Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года

Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг

Техническая информация для оптовых клиентов

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4

Вес стандартной упаковки, кг.: 19.0

Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.228

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота спинки320 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина430 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Вес4.7 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки19 кг
С этим товаром покупают
Чехол 46Настоящее фото товара Чехол 46, произведённого компанией ChiedoCover
от450
9

Чехол 46

Чехол 50Настоящее фото товара Чехол 50, произведённого компанией ChiedoCover
от790
11

Чехол 50

Настоящее фото товара Чехол 66, произведённого компанией ChiedoCover
от990
6

Чехол 66

Чехол 05Настоящее фото товара Чехол 05, произведённого компанией ChiedoCover
от850
10

Чехол 05

Настоящее фото товара Чехол 02 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от690
11

Чехол 02 из плотного спандекса

Чехол 02, спандекс, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 02, спандекс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
6

Чехол 02, спандекс, бежевый

Чехол 08 с прямой спинкой, белыйНастоящее фото товара Чехол 08 с прямой спинкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от499
15

Чехол 08 с прямой спинкой, белый

Другие товары из разделастулья со спинкой
Стул Шилин, серая экокожаНастоящее фото товара Стул Шилин, серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
14

Стул Шилин, серая экокожа

В наличии 56 шт.
Стул Шилин, фиолетовая экокожаНастоящее фото товара Стул Шилин, фиолетовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
5

Стул Шилин, фиолетовая экокожа

В наличии 55 шт.
Стул Шилин, черная экокожаНастоящее фото товара Стул Шилин, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
13

Стул Шилин, черная экокожа

В наличии 107 шт.
Стул Шилин, светло-серая рогожкаНастоящее фото товара Стул Шилин, светло-серая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
8

Стул Шилин, светло-серая рогожка

В наличии 43 шт.
Стул Оскар вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Стул Оскар вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Оскар вельвет изумрудный

В наличии 13 шт.