Стул PULL имеет лаконичный и строгий дизайн. Металлический каркас имеет хромированное покрытие, устойчив к царапинам и другим незначительным повреждениям. Этот стул идеально подходит для применения в местах с большим потоком людей — в сферах образования, здравоохранения, торговли, ресторанного бизнеса. Удобны в хранении: вставляются друг в друга, занимают мало места. На каждом стуле предусмотрен специальный разделитель для исключения повреждений при хранении.
При заказе изделия можно выбрать один из двух вариантов исполнения каркаса и любой из 10ти цветов пластика
Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ)
Стул SMILE (НА ПРУТКЕ)
Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ)
Стул RACE (НА ПРУТКЕ)
Стул RACE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ)
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с пюпитром