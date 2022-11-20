Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ)

6 оценок

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Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ)

4.6
10 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стул PULL имеет лаконичный и строгий дизайн. Металлический каркас имеет хромированное покрытие, устойчив к царапинам и другим незначительным повреждениям. Этот стул идеально подходит для применения в местах с большим потоком людей — в сферах образования, здравоохранения, торговли, ресторанного бизнеса. Удобны в хранении: вставляются друг в друга, занимают мало места. На каждом стуле предусмотрен специальный разделитель для исключения повреждений при хранении.
При заказе изделия можно выбрать один из двух вариантов исполнения каркаса и любой из 10ти цветов пластика

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес3.6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияИталия

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