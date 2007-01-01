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Настоящее фото товара Стул Moris пластик оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Moris пластик оранжевый
26 оценок
7 59012
8 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Moris пластик оранжевый - фото 1Стул Moris пластик оранжевый - фото 2Стул Moris пластик оранжевый - фото 3Стул Moris пластик оранжевый - фото 4Стул Moris пластик оранжевый - фото 5
Распродажа

Стул Moris пластик оранжевый

Артикул: CH-016-887
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Moris пластик белый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Moris пластик черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул пластиковый Moris оранжевый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4.3 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки515 мм
  • Глубина упаковки935 мм
  • Вес упаковки20.2 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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