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Стул Сайлас, черный - фото 1

Стул Сайлас, черный

Артикул: CH-051-152
13 оценок
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Стул Сайлас, белый
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Стул Сайлас, белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина590 мм
  • Ширина620 мм
  • Высота780 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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