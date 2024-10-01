Характеристики товара
Описание
Барный стул выполнен из перерабатываемого стеклопластика. Легкий, долговечный, нетоксичный и антистатический, водостойкий материал. Материал не подвержен воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце. Матовая отделка. Нескользящие накладки на ножках. Возможность штабелирования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина475 мм
- Глубина530 мм
- Высота965 мм
- Высота до сиденья760 мм
- Вес5,1 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалстеклопластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбежевый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки675 мм
- Высота упаковки1100 мм
- Глубина упаковки510 мм
- Объём упаковки0.38 м3