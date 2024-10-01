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Стул пластиковый барный Calabria, тортора - фото 1Стул пластиковый барный Calabria, тортора - фото 2

Стул пластиковый барный Calabria, тортора

Артикул: CH-067-261
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Барный стул выполнен из перерабатываемого стеклопластика. Легкий, долговечный, нетоксичный и антистатический, водостойкий материал. Материал не подвержен воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце. Матовая отделка. Нескользящие накладки на ножках. Возможность штабелирования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота965 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Вес5,1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки675 мм
  • Высота упаковки1100 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Объём упаковки0.38 м3

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