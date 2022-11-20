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          Фотография Кресло пластиковое Cyborg Club, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Кресло пластиковое Cyborg Club, белый

          4.3
          Оптовая цена
          от 61 290 ₽
          При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Кресло пластиковое Cyborg Club, белый
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          Кресло пластиковое Cyborg Club, белый

          4.3
          61290 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина520 мм
          • Ширина560 мм
          • Материал каркасапластик
          • Вес6,2 кг
          • Материал сиденьяпластик
          • Высота750 мм

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