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Кресло Сэдрик, черное

Артикул: CH-049-488
5 оценок
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Кресло Сэдрик, розовое

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Высота765 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес5.35 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный

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