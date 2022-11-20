Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина515 мм
- Высота765 мм
- Глубина530 мм
- Вес5.35 кг
- Материалпластик
- Цветчерный
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
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Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
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Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
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