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Настоящее фото товара Кресло Сэдрик, черное, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Сэдрик, черное
38 оценок
8 490
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Кресло Сэдрик, черное

Артикул: CH-049-488
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина515 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота765 мм
  • Вес5.35 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Sudoku — современная интерпретация кресла с высокой спинкой. В новой вариации больше функциональности и универсальности при повышенном уровне комфорта. Дизайнерским вдохновением послужила последовательность четких форм. Которые в этом предмете являются архитектурными доминантами, как и в одноименной японской игре. В итоге получилась строгая, но живая и выразительная «головоломка», привлекающая внимание. Внешний вид сочетает лаконичность и сдержанность. Круглое мягкое сиденье отвечает за эргономику. «Просветы» в спинке и подлокотниках подчеркивают легкость, воздушность модели.
Кресло Sudoku подходит для кухни, обеденной или рабочей зоны, в качестве места для отдыха. Каркас — прочный пластик, сиденье — экокожа. Материалы не требуют специального ухода, водонепроницаемы, устойчивы к загрязнениям и истиранию. С Sudoku вы легко составите трендовую комбинацию, которая добавит динамики и подчеркнет актуальность интерьера.
Материал ножек - пластик, материал обивки - экокожа, материал наполнителя - поролон.



Размер упаковки: 56х52х48 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота765 мм
  • Вес5.35 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки5.35 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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