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Барный стул Rewind - фото 1

Барный стул Rewind

15 оценок
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Барный стул Class

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1010 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Страна изготовленияИталия

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