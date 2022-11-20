Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1010 мм
- Ширина550 мм
- Глубина560 мм
- Страна изготовленияИталия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стул Текс, белый, черные ножки
Стул Lazzoli 3802
Стул прозрачный Isy Antishock, серый
Кресло William бархат пудровый
Обеденный стул Чико, темно-серый
Барный стул Mint синий велюр, черная эмаль
Стул барный Mars серый
Стул барный Валенсия, голубой
Барный стул Лагер, красная кожа
Барный стул Стэн, черная кожа
Барный стул Гардур, экокожа бежевый