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Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Спритз + Спритз Мини, произведённого компанией ChiedoCover
Стол пластиковый обеденный Спритз + Спритз Мини
35 оценок
8 990
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Стол пластиковый обеденный Спритз + Спритз Мини - фото 1Стол пластиковый обеденный Спритз + Спритз Мини - фото 2

Стол пластиковый обеденный Спритз + Спритз Мини

Артикул: CH-010-653
35 оценок
Основные характеристики
  • Длина605 мм
  • Ширина605 мм
  • Высота765/400 мм
  • Диаметр605 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 765/400 мм

Ширина: 605 мм

Глубина: 605 мм

Материал: пластик

  • Стол из перерабатываемого стеклопластика (пластик+стекловолокно) с матовой отделкой и нескользящими ножками.
  • Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стол долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
  • Легко собирается и разбирается.
  • Поставляется с набором для установки на двух высотах: 400 и 765 мм.
  • Возможные цвета: белый (bianco), антрацит (antracite), кофе (caffe), красный (rosso), тортора (tortora), зеленый (agave), голубой (celeste).

Комплект: одна столешница, одна триножка и 2 палки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина605 мм
  • Ширина605 мм
  • Высота765/400 мм
  • Диаметр605 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольяпластик
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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