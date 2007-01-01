Характеристики товара
Описание
Высота: 765/400 мм
Ширина: 605 мм
Глубина: 605 мм
Материал: пластик
- Стол из перерабатываемого стеклопластика (пластик+стекловолокно) с матовой отделкой и нескользящими ножками.
- Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стол долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
- Легко собирается и разбирается.
- Поставляется с набором для установки на двух высотах: 400 и 765 мм.
- Возможные цвета: белый (bianco), антрацит (antracite), кофе (caffe), красный (rosso), тортора (tortora), зеленый (agave), голубой (celeste).
Комплект: одна столешница, одна триножка и 2 палки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина605 мм
- Ширина605 мм
- Высота765/400 мм
- Диаметр605 мм
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяпластик
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет