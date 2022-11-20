Характеристики товара
Описание
- Стол из перерабатываемого стеклопластика (пластик+стекловолокно) с матовой отделкой и нескользящими ножками.
- Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стол долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
- Легко собирается и разбирается.
- Поставляется с набором для установки на двух высотах: 400 и 765 мм.
- Возможные цвета: белый (bianco), антрацит (antracite), кофе (caffe), красный (rosso), тортора (tortora), зеленый (agave), голубой (celeste).
Основные характеристики
- Высота765/400
- Длина605
- Ширина605
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяпластик