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          Фотография Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini

          4.5
          Оптовая цена
          от 5 390 ₽
          от 5 шт
          В корзину Купить сейчас
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          Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini
          Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini
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          Характеристики товара

          Описание

          • Стол из перерабатываемого стеклопластика (пластик+стекловолокно) с матовой отделкой и нескользящими ножками.
          • Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стол долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
          • Легко собирается и разбирается.
          • Поставляется с набором для установки на двух высотах: 400 и 765 мм.
          • Возможные цвета: белый (bianco), антрацит (antracite), кофе (caffe), красный (rosso), тортора (tortora), зеленый (agave), голубой (celeste).
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          Основные характеристики

          • Высота765/400
          • Длина605
          • Ширина605
          • Материал столешницыпластик
          • Материал подстольяпластик

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