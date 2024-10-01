Характеристики товара
Описание
Моноблочный стул выполнен из перерабатываемого стеклопластика с матовой отделкой. Нескользящие накладки на ножках. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому кресло долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Возможность штабелирования по 6 штук.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина490 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалстеклопластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветантрацит
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки790 мм
- Высота упаковки1070 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.42 м3