Характеристики товара
Описание
Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 4.32
Основные характеристики
- Высота825 мм
- Ширина515 мм
- Глубина555 мм
- Вес4 кг
- Материалпластик
- Цветсиреневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 4.32
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