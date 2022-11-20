Стул Казбеги лаванда, черный

12 оценок

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Стул Казбеги серый, белый

Характеристики товара

Описание

Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 4.32

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Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Ширина515 мм
  • Глубина555 мм
  • Вес4 кг
  • Материалпластик
  • Цветсиреневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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