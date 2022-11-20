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Подушка для складного стула 85*40, оксфорд - фото 1Подушка для складного стула 85*40, оксфорд - фото 2

Подушка для складного стула 85*40, оксфорд

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ткань - оксфорд с пропиткой плотность 420 гр/м. пог.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина850 мм
  • Цветзеленый

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