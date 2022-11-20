Характеристики товара
Описание
Ткань - оксфорд с пропиткой плотность 420 гр/м. пог.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина850 мм
- Цветзеленый
Ткань - оксфорд с пропиткой плотность 420 гр/м. пог.
Подушка-чехол 03 для стула Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см
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Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая
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