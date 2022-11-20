Товар в корзине. Перейти
Стул Бернардо - фото 1Стул Бернардо - фото 2Стул Бернардо - фото 3Стул Бернардо - фото 4

Стул Бернардо

17 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Антонио
Стул Антонио
Следующий Стул Давид, красный
Стул Антонио

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина585 мм

Похожие товары

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
14

Стул Борно

Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
13

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
16Хит

Стул Eames Белый

В наличии 100 шт.
Стул Eames ЗеленыйНастоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
3

Стул Eames Зеленый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
3

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
4

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена
3

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 299 шт.
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 39018
8 990 ₽Оптовая цена
4

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
10

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
4

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
3

Стул-кресло Самба М, белый

Настоящее фото товара Диван Кинг G, произведённого компанией ChiedoCover
от131 490
Оптовая цена
8

Диван Кинг G

Настоящее фото товара Стол раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от20 250
Оптовая цена
17

Стол раздвижной

Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
5

Кресло Orion AL M, экокожа коричневая

В наличии 1 шт.
Другие товары из разделапо цвету
Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
3

Стул Во Синий, пластиковый

Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 27 шт.
Стул барный Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
3

Стул барный Ститч, вельвет королевский синий

Стул Молли вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Молли вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99051
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Молли вельвет королевский синий

Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
34

Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
10

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная