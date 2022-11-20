Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Высота810 мм
- Глубина585 мм
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Стул Молли вельвет королевский синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная