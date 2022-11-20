Стул пластиковый Cool, тортора

5 оценок

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Стул пластиковый Cool, тортора

4.8
7 190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина520 мм
  • Ширина540 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес3.9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота820 мм

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