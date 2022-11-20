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Полукресло Gucci, велюр Авелина 9981, каркас металл - фото 1 Полукресло Gucci, велюр Авелина 9981, каркас металл - фото 2 Полукресло Gucci, велюр Авелина 9981, каркас металл - фото 3 Полукресло Gucci, велюр Авелина 9981, каркас металл - фото 4 Полукресло Gucci, велюр Авелина 9981, каркас металл - фото 5 Полукресло Gucci, велюр Авелина 9981, каркас металл - фото 6 Полукресло Gucci, велюр Авелина 9981, каркас металл - фото 7 Полукресло Gucci, велюр Авелина 9981, каркас металл - фото 8Полукресло Gucci - видео 9

Полукресло Gucci, велюр Авелина 9981, каркас металл

Артикул: CH-052-773
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Обивкавелюр Авелина 9981
  • Каркасметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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Выполненные заказы

Полукресло Gucci
Полукресло GucciПолукресло Gucci
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Фото с производства

Фотография товара Полукресло Gucci от компании ChiedoCover.
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