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Настоящее фото товара Стул Eames DSW зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Eames DSW зеленый
26 оценок
1 99038
3 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Стул Eames DSW зеленый

Артикул: CH-030-387
26 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветзеленый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул в стиле EAMES DSW, сиденье - экологичный полипропилеен, ножки - массив бука (массив+металл)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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