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Стул Eames DSW зеленый

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Стул Eames DSW желтый

Характеристики товара

Описание

Знаменитый образец современного дизайна в стиле минимализм. Дизайнеры и декораторы с неизменным успехом используют стул DSW в гостиных, кухнях, кабинетах, детских комнатах, на террасах и в публичных помещениях. Эта простая, но тщательно продуманная модель подходит к интерьерам в стиле модерн, лофт, хай-тек.

Разрешенная нагрузка до 100 кг

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 52*46*48
Вес брутто: 16 кг
Объем: 0,116


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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Высота815 мм
  • Глубина535 мм
  • Вес3.4 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки16 кг

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