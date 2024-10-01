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Кресло Hugo RCH, черный

Артикул: CH-067-404
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1190 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Высота спинки650 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.25 м3

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