Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина640 мм
- Высота1190 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Высота спинки650 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.25 м3