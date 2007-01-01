Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло реклайнер Relax, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло реклайнер Relax, кожа
30 оценок
103 280
Товар в корзине. Перейти
Кресло реклайнер Relax, кожа - фото 1

Кресло реклайнер Relax, кожа

Артикул: CH-024-055
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Лилия, желто-голубой
Фотография товара Полукресло Лилия, желто-голубой от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло реклайнер Relax RU, кожа
Фотография товара Кресло реклайнер Relax RU, кожа от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обивка: натуральная кожа
Подлокотники дерево
Каркас: монолитный
Рама: дерево

Вес: 31.5кг
Объем: 0,54м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес28.1 кг
  • Материал сиденьянатуральная кожа
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1050 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки860 мм
  • Вес упаковки31.50 кг
  • Объём упаковки0.53 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Хит
Фотография товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль

66
Распродажа
Фотография товара Кресло Шале велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шале велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99038
26 990 ₽Оптовая цена

Кресло Шале велюр розовый

26
  • розовый
  • синий
Фотография товара Кресло Форест, песочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форест, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
24 190
Оптовая цена

Кресло Форест, песочный

41
Фотография товара Кресло Амстер венге, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер венге, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер венге, коричневое

45
Фотография товара Кресло College H-298FA-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-298FA-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло College H-298FA-1/Black

15
  • черный
  • коричневый
  • серый
В наличии 138 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-C Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-C Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-C Brown

6
  • бежевый
  • коричневый
  • серый
  • черный
В наличии 47 шт.
Фотография товара Кресло Канг, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр коричневый

9
Фотография товара Кресло Tokane, белый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tokane, белый букле, произведённого компанией ChiedoCover
от48 690
Оптовая цена

Кресло Tokane, белый букле

12
  • коричневый, белый
  • белый, черный
  • черный, фиолетовый
Фотография товара Кресло Миа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Миа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
28 090

Кресло Миа, бежевый

7
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
  • светло-голубой
Распродажа
Фотография товара Кресло Олби Страйпс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Олби Страйпс белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽

Кресло Олби Страйпс белый

15
  • серый
  • бирюзовый
  • бежевый
  • белый
В наличии 16 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Витра, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Витра, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Витра, серый, черный

12
  • серый, черный
  • черный, терракот
  • бежевый, черный
В наличии 33 шт.
Фотография товара Monaco Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Monaco Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
43 070
Оптовая цена

Monaco Экокожа Черный

50
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый

26
  • бежевый, серый
  • серый
В наличии 19 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, велюр Тедди 020, ножки бук старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр Тедди 020, ножки бук старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от13 19024
17 290 ₽

Стул Тюльпан, велюр Тедди 020, ножки бук старинный орех

10
Новинка
Фотография товара Стул Виллас, черный/ткань кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Виллас, черный/ткань кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стул Виллас, черный/ткань кофейный

6
  • бежевый, черный
  • черный, светло-коричневый
  • серый, черный
Распродажа
Фотография товара Стул Патрицио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Патрицио, произведённого компанией ChiedoCover
2 5908
2 790 ₽Оптовая цена

Стул Патрицио

88
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, велюр Велутто 26, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, велюр Велутто 26, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49080
7 390 ₽

Стул Конгсберг, велюр Велутто 26, ножки металл

7
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Бар скуар, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар скуар, зеленый

8
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул Alba, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Alba, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул Alba, велюр, бежевый

26
  • серый
  • бежевый
  • синий, серый
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул Гем розовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гем розовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Гем розовый, черный

9

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Честер кресло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Честер кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от76 790
Оптовая цена

Честер кресло

66
Фотография товара Кресло Ессей, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ессей, серое, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Кресло Ессей, серое

40
  • желтый, черный
  • синий
  • коричневый
Фотография товара Кресло Лора орех, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора орех, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Кресло Лора орех, бордовое

36
Фотография товара Кресло Джакар, экокожа черная, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Джакар, экокожа черная, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от65 990

Кресло Джакар, экокожа черная, нержавеющая сталь

10
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-A Black

9
Фотография товара Кресло Монако, рогожка Austin 01, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Монако, рогожка Austin 01, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990

Кресло Монако, рогожка Austin 01, ножки металл

9
  • бежевый, черный
  • белый, черный
Фотография товара Кресло Дейа, букле, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дейа, букле, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло Дейа, букле, зеленый

13
  • бежевый
  • зеленый
В наличии 22 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Фир, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Фир, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 99021
24 990 ₽

Кресло лаунж Фир, светло-серый

13
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Багет вращающееся, горчичный, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Багет вращающееся, горчичный, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
33 9906
35 990 ₽

Кресло Багет вращающееся, горчичный, рогожка

13
  • светло-коричневый
  • оранжевый
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло Кэйт, ткань, экокожа, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэйт, ткань, экокожа, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Кресло Кэйт, ткань, экокожа, чёрный

5
  • коричневый, черный
  • черный
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Кресло реклайнер Relax, кожа
Кресло реклайнер Relax, кожа
от 103 280
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Витра, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Витра, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Витра, серый, черный

12
  • серый, черный
  • черный, терракот
  • бежевый, черный
В наличии 33 шт.
Фотография товара Monaco Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Monaco Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
43 070
Оптовая цена

Monaco Экокожа Черный

50
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый

26
  • бежевый, серый
  • серый
В наличии 19 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, велюр Тедди 020, ножки бук старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр Тедди 020, ножки бук старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от13 19024
17 290 ₽

Стул Тюльпан, велюр Тедди 020, ножки бук старинный орех

10

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности