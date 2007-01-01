Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина500 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес6.5 кг
- Максимальная нагрузка130 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Вес упаковки28 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Габариты упаковки для логистики710
- Изделия стопируютсяНет