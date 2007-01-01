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Настоящее фото товара Стул Лион, велюр с ромбами аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лион, велюр с ромбами аквамарин
26 оценок
3 99043
6 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Лион, велюр с ромбами аквамарин - фото 1Стул Лион, велюр с ромбами аквамарин - фото 2Стул Лион, велюр с ромбами аквамарин - фото 3Стул Лион, велюр с ромбами аквамарин - фото 4
Распродажа

Стул Лион, велюр с ромбами аквамарин

Артикул: CH-014-341
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Лион цвет сине-зеленый, обивка из мягкого велюра, металлический каркас с принтом под дерево

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес6.5 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Вес упаковки28 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики710
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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