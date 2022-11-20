Характеристики товара
Описание
Широко расставленные ножки из массива бука и практичный металлический каркас обеспечивают надежность и устойчивость конструкции. Удобная мягкая спинка, широкое сиденье. Обивка из мягкого велюра обеспечивает комфорт и уют.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 73*77*69
Вес брутто: 16 кг.
Объем: 0,39 м3
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина710 мм
- Глубина820 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Вес14 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки770 мм
- Глубина упаковки690 мм
- Объём упаковки0.39 м3
- Вес упаковки16 кг