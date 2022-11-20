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Кресло Манго, вельвет, оливковое

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Характеристики товара

Описание

Широко расставленные ножки из массива бука и практичный металлический каркас обеспечивают надежность и устойчивость конструкции. Удобная мягкая спинка, широкое сиденье. Обивка из мягкого велюра обеспечивает комфорт и уют.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 73*77*69

Вес брутто: 16 кг.

Объем: 0,39 м3

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина710 мм
  • Глубина820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Вес14 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Глубина упаковки690 мм
  • Объём упаковки0.39 м3
  • Вес упаковки16 кг

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