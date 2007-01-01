Характеристики товара
Описание
Широко расставленные ножки из массива бука и практичный металлический каркас обеспечивают надежность и устойчивость конструкции. Удобная мягкая спинка, широкое сиденье. Обивка из мягкого велюра обеспечивает комфорт и уют.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина775 мм
- Глубина690 мм
- Высота980 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес9.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Цветзеленый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки770 мм
- Глубина упаковки690 мм
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.42 м3
- Габариты упаковки для логистики760
- Изделия стопируютсяНет