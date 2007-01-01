Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое
57 оценок
13 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое - фото 1Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое - фото 2Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое - фото 3Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое - фото 4Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое - фото 5Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое - фото 6Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое - фото 7Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое - фото 8Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое - фото 9Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое - фото 10Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое - фото 11
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое производства ChiedoCover
+2Реальное изображение товара 7 Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое производства ChiedoCover

Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое

Артикул: CH-019-156
57 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота835 мм
  • Материал сиденьявелюр
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки
Фотография товара Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Олис, экокожа Фиджи Пайн, ножки металл
Фотография товара Стул Олис, экокожа Фиджи Пайн, ножки металл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Тюльпан отличается элегантным и роскошным дизайном. Это великолепный вариант мебели для кафе, который органично впишется в любой стиль. Такой удобный стул станет центром внимания Вашего заведения. Пожалуй, это оптимальное сочетания цены и качества среди мебели Хорека.

Обивка: велюр Белла 38

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота835 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Стэп с подлокотниками, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стэп с подлокотниками, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 190
Оптовая цена

Стул Стэп с подлокотниками, белый

49
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
Настоящее фото товара Кресло Фортуна, выпуклая спинка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло Фортуна, выпуклая спинка

49
Фотография товара Стул Лофт 11 с подлокотниками, каркас красное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт 11 с подлокотниками, каркас красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190

Стул Лофт 11 с подлокотниками, каркас красное дерево

44
Фотография товара Кресло College H-9152L-1/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-9152L-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Кресло College H-9152L-1/Beige

56
  • бежевый
  • черный
Фотография товара Барный стул САРАГОСА, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Барный стул САРАГОСА, велюр черный

55
В наличии 41 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Masters, прозрачный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Masters, прозрачный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49053
17 990 ₽Оптовая цена

Стул Masters, прозрачный, серый

57
В наличии 167 шт.
Фотография товара Cтул Моно, бежевый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Моно, бежевый букле, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Cтул Моно, бежевый букле

7
  • бежевый, черный
  • белый, черный
  • черный
В наличии 48 шт.
Фотография товара Cтул Моно, черный букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Моно, черный букле, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Cтул Моно, черный букле

8
  • бежевый, черный
  • белый, черный
  • черный
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 39024
17 490 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), зеленый

8
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), темно-серый

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас кресла Monika от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Monika, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Каркас кресла Monika

50
Фотография товара Бант 12, спандекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 12, спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
от230

Бант 12, спандекс

33
  • синий
  • красный
Настоящее фото товара Тележка для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Самба

9
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Каркас барного стула Bloomsbury от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас барного стула Bloomsbury, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Каркас барного стула Bloomsbury

7
Фотография товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 5 стульев, черный

42
  • Транспортировочный чехол на 5 стульев, серый
  • черный
  • синий
  • коричневый
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Каркас стула Dale 4000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Dale 4000, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Каркас стула Dale 4000

34
Фотография товара Универсальный чехол на стул двухсторонний, габардин, бежевый коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Универсальный чехол на стул двухсторонний, габардин, бежевый коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Универсальный чехол на стул двухсторонний, габардин, бежевый коричневый

41
  • зеленый, белый
  • бежевый, розовый
  • черный

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками

Фотография товара Стул Мирэлла Грэйс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мирэлла Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул Мирэлла Грэйс

46
Фотография товара Стул полубарный АЛЛЕГРО, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный АЛЛЕГРО, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул полубарный АЛЛЕГРО, черный

52
  • бежевый
  • белый
  • черный
Настоящее фото товара Кресло College H-8766L-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
23 590
Оптовая цена

Кресло College H-8766L-1/Beige

40
Фотография товара Кресло Дарио с подлокотниками, белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дарио с подлокотниками, белое, произведённого компанией ChiedoCover
21 690
Оптовая цена

Кресло Дарио с подлокотниками, белое

47
  • белый
  • бежевый
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул Атлант крафт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Атлант крафт, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Атлант крафт

49
Фотография товара Стул Биг серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Биг серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Биг серый

41
Фотография товара Стул Брейк бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брейк бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Брейк бежевый

58
Фотография товара Стул Йорк бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Йорк бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Йорк бежевый

47
Фотография товара Стул Абри, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Абри, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена

Стул Абри, черный

54
  • серый
  • черный
  • белый
Фотография товара Барный стул КРАКОВ, экокожа черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КРАКОВ, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Барный стул КРАКОВ, экокожа черная

57
В наличии 43 шт.

Товар в корзине

Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое
Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое
от 13 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас кресла Monika от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Monika, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Каркас кресла Monika

50
Фотография товара Бант 12, спандекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 12, спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
от230

Бант 12, спандекс

33
  • синий
  • красный
Настоящее фото товара Тележка для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Самба

9
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Преимущества пластиковых столов
Преимущества пластиковых столов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 21.01.2026 Столешницы Верзалит
Столешницы Верзалит

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 07.08.2026 Мебель из Польши. В наличии
Мебель из Польши. В наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности