Характеристики товара
Описание
75 x 75 x 82
каркас: алюминий, в комплекте подушки
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 100
ВЕС НЕТТО: 8,5 кг
75 x 75 x 82
каркас: алюминий, в комплекте подушки
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 100
ВЕС НЕТТО: 8,5 кг
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