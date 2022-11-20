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Плетеный диван-трансформер Ардконг, серый

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Высококачественная лоза из полиротанга серого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры. Подушки входят в комплект.

Стoл: W150xD75xH74
Столешница: древесно-полимерный композит
Диван:: W150xD75xH83 (1 шт.)
Каркас: труба сталь.
Материал: искусственный ротанг.
Цвет: Grey, подушки в комплекте

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина1500 мм
  • Глубина750 мм
  • Вес35 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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