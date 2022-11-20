Характеристики товара
Описание
Высококачественная лоза из полиротанга серого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры. Подушки входят в комплект.
Стoл: W150xD75xH74
Столешница: древесно-полимерный композит
Диван:: W150xD75xH83 (1 шт.)
Каркас: труба сталь.
Материал: искусственный ротанг.
Цвет: Grey, подушки в комплекте
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина1500 мм
- Глубина750 мм
- Вес35 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай