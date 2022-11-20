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Стул Pulsante, желтый

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Стул Pulsante, белый
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Стул Pulsante, белый

Характеристики товара

Описание

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 16.5
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.228

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветжелтый

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