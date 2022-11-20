Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Длина850 мм
- Глубина600 мм
- ОбивкаТкань оскар 076
- Цветкрасный, синий, серый
- Страна изготовленияРоссия
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