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Диван Константин, велюр oscar 076 - фото 1Диван Константин, велюр oscar 076 - фото 2

Диван Константин, велюр oscar 076

14 оценок
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Диван Бора, 2-х местный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1500 мм
  • Длина850 мм
  • Глубина600 мм
  • ОбивкаТкань оскар 076
  • Цветкрасный, синий, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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