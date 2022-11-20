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Диван Albert

13 оценок
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Стеллаж офисный Work
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Стеллаж офисный Work

Характеристики товара

Описание

Производство: Россия

Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1570 мм

Варианты размеров

Размеры(ДхВхШ)Цена
2х-местный диван157х74х8027490
3х-местный диван192х74х8033790

Диван Albert — выполненные заказы

Фотография товара Диван Albert, велюр серый от компании ChiedoCover.Диван Albert, велюр серыйФотография товара Диван Albert, вельвет тёмно-зелёный от компании ChiedoCover.Диван Albert, вельвет тёмно-зелёный
Все заказы

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