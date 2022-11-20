Характеристики товара
Описание
Производство: Россия
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина800 мм
- Длина1570 мм
Производство: Россия
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
|Размеры(ДхВхШ)
|Цена
|2х-местный диван
|157х74х80
|27490
|3х-местный диван
|192х74х80
|33790
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