Характеристики товара
Описание
Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.
Диван: W190xD76xH68см.
Каркас: труба сталь D25.
Материал: искусственный ротанг.
Подушки в комплекте.
Цвет: Light brown
Вес: 34кг, объем 0,6м3
Основные характеристики
- Высота680 мм
- Ширина1900 мм
- Глубина760 мм
- Вес34 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай