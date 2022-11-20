Товар в корзине. Перейти

Плетеный диван Милтаун, светло-коричневый

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Модульный диван Мадрид
Модульный диван Мадрид
Следующий Плетеный диван-трансформер Ардконг, серый
Модульный диван Мадрид

Характеристики товара

Описание

Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.

Диван: W190xD76xH68см.
Каркас: труба сталь D25.
Материал: искусственный ротанг.
Подушки в комплекте.
Цвет: Light brown
Вес: 34кг, объем 0,6м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота680 мм
  • Ширина1900 мм
  • Глубина760 мм
  • Вес34 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Настоящее фото товара Плетеный диван-трансформер Ардконг, серый, произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена
12

Плетеный диван-трансформер Ардконг, серый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Плетеный диван Блэкрок, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
69 890
Оптовая цена
5

Плетеный диван Блэкрок, коричневый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Плетеный диван Горт, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
49 690
Оптовая цена
15

Плетеный диван Горт, коричневый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Брайтон диван тканевый прямой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена
7

Брайтон диван тканевый прямой бежевый

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Брайтон диван тканевый прямой серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 490
Оптовая цена
8

Брайтон диван тканевый прямой серо-коричневый

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Брайтон диван тканевый прямой серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена
9

Брайтон диван тканевый прямой серо-голубой

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Брайтон диван тканевый угловой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от46 490
Оптовая цена
6

Брайтон диван тканевый угловой бежевый

Настоящее фото товара Венеция Кровать-диван прямой синий, произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена
14

Венеция Кровать-диван прямой синий

Настоящее фото товара Венеция Кровать-диван прямой молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 990
Оптовая цена
6

Венеция Кровать-диван прямой молочный

Настоящее фото товара Каир Диван-кровать прямой коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
12

Каир Диван-кровать прямой коричневый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Каир Диван-кровать прямой серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
7

Каир Диван-кровать прямой серый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Каир Диван-кровать прямой зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
11

Каир Диван-кровать прямой зеленый

Настоящее фото товара Лаки Диван тканевый прямой серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
12

Лаки Диван тканевый прямой серый

В наличии 1 шт.
Лаки Диван тканевый прямой пурпурно-красныйНастоящее фото товара Лаки Диван тканевый прямой пурпурно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
13

Лаки Диван тканевый прямой пурпурно-красный

В наличии 1 шт.
Лаки Диван тканевый прямой серо-синийНастоящее фото товара Лаки Диван тканевый прямой серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Лаки Диван тканевый прямой серо-синий

Лаки Диван тканевый прямой темно-бежевыйНастоящее фото товара Лаки Диван тканевый прямой темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
15

Лаки Диван тканевый прямой темно-бежевый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Эдвард, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
13

Диван Эдвард

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1025EM, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
11

Подстолье металлическое 1025EM

В наличии 30 шт.
Подстолье металлическое 1032EMНастоящее фото товара Подстолье металлическое 1032EM, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена
5

Подстолье металлическое 1032EM

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1006EM, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Подстолье металлическое 1006EM

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1018EM, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
10

Подстолье металлическое 1018EM

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1009EM, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
11

Подстолье металлическое 1009EM

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Диван Крестов, произведённого компанией ChiedoCover
от23 900
12

Диван Крестов

Настоящее фото товара Стул Наполеон NEW, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
12

Стул Наполеон NEW, капучино