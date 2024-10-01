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Стол керамический Dick, белый, глянцевый

Артикул: CH-066-865
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Раскладной обеденный стол с двухсторонней торцевой системой раскладывания. Столешница выполнена из керамики толщиной 12 мм с принтом.
Боковые секции по 40 см каждая выдвигаются при помощи телескопического механизма.
Каркас и ножки стола металлические и окрашены в белый цвет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес99 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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