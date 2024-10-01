Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина680 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес7 кг
- Максимальная нагрузка130 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки840 мм
- Объём упаковки0.30 м3
- Вес упаковки29.80 кг