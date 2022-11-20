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Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая - фото 1

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая

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Барная стойка Дезмонд Х белая

Характеристики товара

Описание

Материал дерево, металл

Длина: 120 см

Высота: 101 см

Ширина: 40 см

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый, белый

Варианты покрытия

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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