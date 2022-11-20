Характеристики товара
Описание
Материал дерево, металл
Длина: 120 см
Высота: 101 см
Ширина: 40 см
Основные характеристики
- Цветкоричневый, белый
Материал дерево, металл
Длина: 120 см
Высота: 101 см
Ширина: 40 см
Табурет Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-11 М барный
Табурет Лофт-11 НМ барный
Стол Консоль Арт Деко серебро
Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро
Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро
Барный стол Уэмбли
Покрывало PMP-15
Покрывало PPL-04