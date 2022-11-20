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Стул VENEZIA - SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA) - фото 1Стул VENEZIA - SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA) - фото 2Стул VENEZIA - SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA) - фото 3

Стул VENEZIA - SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA)

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Яркие, выделяющиеся и практичные стулья для организаций, общественных пространств и учебных заведений. Имеет декоративную прорезь на спинке сиденья и декоративную ручку в конструкции корпуса для комфортного перемещения. Металлический каркас имеет хромированное покрытие, устойчив к царапинам и другим незначительным повреждениям.
При заказе изделия можно выбрать один из 6ти вариантов исполнения каркаса и любой из 7ми цветов пластика

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес2.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияИталия

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