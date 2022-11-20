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Модуль VEIL 2-х местный угловой левый - фото 1

Модуль VEIL 2-х местный угловой левый

13 оценок
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Модуль VEIL 2-х местный прямой

Характеристики товара

Описание

144 х 78 х H82

каркас: алюминий, в комплекте подушки
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 200
ВЕС НЕТТО: 13 кг

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