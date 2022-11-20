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Стол раздвижной Оптима , HPL, матовый черный - фото 1Стол раздвижной Оптима , HPL, матовый черный - фото 2Стол раздвижной Оптима , HPL, матовый черный - фото 3Стол раздвижной Оптима , HPL, матовый черный - фото 4Стол раздвижной Оптима , HPL, матовый черный - фото 5Видеообзор: Стол раздвижной Оптима - видео 6

Стол раздвижной Оптима , HPL, матовый черный

Артикул: CH-052-811
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыМДФ, ЛДСП, HPL
  • Материал подстольясталь
  • Вставка320 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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Стол раздвижной Оптима
Стол раздвижной ОптимаСтол раздвижной ОптимаСтол раздвижной ОптимаСтол раздвижной Оптима
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Фото с производства

Фотография товара Стол раздвижной Оптима от компании ChiedoCover.
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