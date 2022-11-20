Характеристики товара
Описание
Ширина: 1330 мм
Глубина: 750 мм
Высота: 920 мм
Ширина: 1330 мм
Глубина: 750 мм
Высота: 920 мм
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
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Диван Честер угловой
Стул Bonnie PK35 пэчворк с деревянными ножками
Стул Bonnie PK34 пэчворк с деревянными ножками
Стул Bonnie PK33 пэчворк с деревянными ножками