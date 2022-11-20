Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина480 мм
- Глубина530 мм
- Материал сиденьяэкокожа
Стул Барбара NEW велюр пыльно-розовый
Стул Барбара NEW велюр серо-голубой
Стул Барбара NEW велюр терракотовый
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Стул Стандарт с пюпитром
Кресло Ева PLZ
Кресло Ева HL
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый
Стул Кроссбэк белый/ розовый
Стул Текс, каркас хром / Пегас капучино
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех