Стул Safir, экокожа Luxa cream светло-бежевый, светлый орех

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал сиденьяэкокожа

Стул Safir, экокожа Luxa cream светло-бежевый, светлый орех — выполненные заказы

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